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РИА Новости
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Эхо Москвы

Долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы

Эхо Москвы22:09
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Специалисты установили связь между вейпом и коронавирусом

В исследовании приняли участие более четырех тысяч молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет, специалисты убедились в том, что курение вейпа или комбинирование вейпа с обычными сигаретами повреждает легкие таким образом, что увеличивается риск заболеть коронавирусной инфекцией.
Невские Новостивчера в 23:02
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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В Югре учеников начальной школы обеспечат горячим бесплатным питанием

Ханты-Мансийск, 12 августа 2020, 13:07 — REGNUM В Югре во всех общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы включительно.
REGNUMвчера в 06:07

Врач приемного отделения Республиканской детской клинической больницы заразилась коронавирусом

Как сообщил Крыминформу источник в самом медучреждении, помимо врача приемного отделения, COVID-19 также подтвердился 11 августа еще у трех человек в РДКБ - пациента, его мамы и санитарки одного из отделений, в связи с чем еще 6 сотрудников больницы отправили на обсервацию.
ИА Крыминформвчера в 06:49

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Белорусский бизнесмен предложил деньги силовикам, которые уволятся

Бизнесмен белорусского происхождения Микита Микадо заявил о готовности оказать финансовую помощь сотрудникам силовых структур Белоруссии и военным, которые хотели бы оставить службу, но не могут из-за нехватки денег.
Росбалт22:30
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