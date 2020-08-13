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REGNUM
REGNUM

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
Эхо Москвы

Государственный долг России, согласно официальным данным, превысил резервы правительства

Эхо Москвы02:32
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности
Коммерсантъ18:07
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«Искандеры» ударили по складу боеприпасов в ходе учений под Оренбургом

Российские военные ЦВО в ходе учений в Оренбургской области отработали уничтожение командного пункта и склада боеприпасов условного противника при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
РЕН ТВ22:23

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM News11 августа в 14:57
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NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

NASA решило отказаться от неофициальных названий ряда космических объектов из-за их «оскорбительности», сообщает tvbrics.com со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
TV BRICS11 августа в 08:26
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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Кинотеатры в России недополучили 95% сборов в начале августа

Москва, 13 августа 2020, 06:30 — REGNUM Оборот российских кинотеатров в первой декаде августа 2020 года сократился до 5% от показателя в аналогичном периоде прошлого года, говорится в исследовании эквайрингового агентства ВТБ.
REGNUM23:30
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб. Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики "Сбериндекса" придерживаются аналогичного мнения.
Коммерсантъ01:52
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
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Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.
РИА Новостивчера в 04:57
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