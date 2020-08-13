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РИА Новости
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Эхо Москвы

Долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы

Эхо Москвы22:09
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00

Объявлены системные требования Marvel’s Avengers — i3 и GTX 950 в деле

Минимальные требования: Windows 10 64-bit; DirectX 12; Центральный процессор: i3-4160 или эквивалент от AMD; Объём оперативной памяти: 8 ГБ; Видеокарта: NVIDIA GTX 950 или AMD 270 с объёмом памяти не менее 2 ГБ; 75 ГБ свободного места на HDD.
CyberSport.ru22:56
2

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем — до 553 руб. Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3% до 3843 руб. Аналитики "Сбериндекса" придерживаются аналогичного мнения.
Коммерсантъ01:52
6

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
24

Помпео: Россия заплатит «огромную цену» в случае «сделки» с талибами

России придется заплатить "огромную цену", если сообщения о ее сотрудничестве с радикальным движением "Талибан" в Афганистане подтвердятся, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа.
Газета.Ru00:30
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