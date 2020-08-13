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РИА Новости
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Как может развиваться ситуация с долгами и активами Всего в 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП), оценивало Министерство финансов в июле.
РБК17:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы

Эхо Москвы22:09
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

РБК17:00

Дегтярев пожаловался на белорусские флаги митингующих в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в ходе беседы с «Известиями», что на несанкционированные протестные акции в Хабаровске «слетались» «паразитирующие» на протесте люди, в связи с чем на митингах уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
Дегтярев пожаловался на белорусские флаги митингующих в Хабаровске
Московский Комсомолец21:53
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
2

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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