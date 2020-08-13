Дегтярев пожаловался на белорусские флаги митингующих в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в ходе беседы с «Известиями», что на несанкционированные протестные акции в Хабаровске «слетались» «паразитирующие» на протесте люди, в связи с чем на митингах уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.