РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Алтапресс 13

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.