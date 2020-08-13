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РИА Новости
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.В источнике
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РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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Эхо Москвы

Долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы

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Россия снова стала чистым должником

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Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

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Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

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