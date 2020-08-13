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РИА Новости
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.В источнике
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РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Как может развиваться ситуация с долгами и активами Всего в 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП), оценивало Министерство финансов в июле.
РБК17:00
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РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

РБК17:00
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
Комсомольская правда

Чистый долг России снова стал положительным

Комсомольская правда20:45
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00

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