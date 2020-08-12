РБК: чистый долг России вновь стал положительным

Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2020 года. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные Минфина РФ и ЦБ.