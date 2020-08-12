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ТАСС
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2020 года. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные Минфина РФ и ЦБ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Как может развиваться ситуация с долгами и активами Всего в 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП), оценивало Министерство финансов в июле.
РБК17:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россия стала жить в долг из-за коронавируса

Телеканал 360°19:41
Долг.рф

У России снова появился чистый долг

Долг.рф17:36
News.ru

Чистый долг РФ снова стал положительным, превысив 1,5 трлн рублей

News.ru18:35
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

РБК17:00

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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Ученые в США назвали причину развития особо опасного рака

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно сотрудникам американского Института Вистара удалось выяснить, что по причине того, что раковым клеткам молочной железы совершенно не хватает кислорода, им и приходится посылать определенные сигналы в человеческий мозг, и как раз данные сигналы вызывают онкогенные изменения в примыкающих эпителиальных тканях.
ToDay News Ufa17:57
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Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новостивчера в 11:54
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