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РИА Новости
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
Эхо Москвы

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Эхо Москвы20:11
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

РБК17:00
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
News.ru

Чистый долг РФ снова стал положительным, превысив 1,5 трлн рублей

News.ru18:35
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21
Телеканал 360°

РБК: Россия превратилась в чистого должника

Телеканал 360°19:41

Байден выбрал сенатора от Калифорнии кандидатом в вице-президенты США

На своей странице в соцести Twitter кандидат от демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах в этом году Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в свои вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
RuNews24.ruвчера в 18:25
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S&P видит риски закрытия доступа к рынкам капитала для Белоруссии

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Коммерсантъвчера в 15:45

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском11 августа в 02:06

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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