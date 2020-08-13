Байден выбрал сенатора от Калифорнии кандидатом в вице-президенты США

На своей странице в соцести Twitter кандидат от демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах в этом году Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в свои вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.