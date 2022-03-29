Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
Согласно задумке экспертов, курс новой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертировать национальные валюты в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет клиринговый центр системы.
«Вернуть чемодану ручку» призвано озвученное 23 марта президентом Владимиром Путиным решение перевести платежи за российский газ для недружественных стран в рубли (в странах G7 заявили, что не готовы к рублевым расчетам).
Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, в свою очередь, вспоминает, что был на предприятии «Азовсталь» еще до армии, когда его после окончания техникума послали туда в командировку.