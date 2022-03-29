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РБК: экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платежную единицу

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
Lenta.ru
В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других, полагают экономисты.
Lenta.ru
Согласно задумке экспертов, курс новой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертировать национальные валюты в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет клиринговый центр системы.
Lenta.ru
«Вернуть чемодану ручку» призвано озвученное 23 марта президентом Владимиром Путиным решение перевести платежи за российский газ для недружественных стран в рубли (в странах G7 заявили, что не готовы к рублевым расчетам).
РБК

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