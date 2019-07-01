Экономика

ТАССТАССРБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
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с чего всё началось

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
РБКвчера в 07:14

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Инвестбанкиры прощаются с доходами до осени

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Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

РБКвчера в 07:14

Эксперты: ВВП России может упасть во II квартале на 18%, доходы населения - на 17,5%

Вести.Ru05:38

Эксперты ВЭБ предсказали падение доходов россиян на 17,5% во II квартале

Интерфаксвчера в 12:29

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

ТАССвчера в 11:36

ВЭБ предрек россиянам серьезное падение реальных доходов из-за коронавируса

Взгляд.рувчера в 08:06

Эхономика: Прогнозы аналитиков о падении ВВП в условиях пандемии

Эхо Москвы14:07
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Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
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Здоровье

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год

Сегодня запрос общества на повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина требует от института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации большей результативности, поиска новых форм работы, повышения эффективности использования уже имеющегося инструментария.
Российская газета 17:01
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
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Космос

Кольца Урана снова удивили исследователей

Плохо различимые в видимом человеком диапазоне, кольца Урана неожиданно ярко проявились на тепловых снимках планеты, сделанных для исследования температурного фона гиганта.
ИА Красная Весна вчера в 15:18
Транспорт

32 поезда дальнего следования отменяют РЖД из-за коронавируса

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – говорится в пресс-релизе компании.
Волгодонская правда 04:01
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Общество

В Москве выписали пять тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

Жителям Москвы за прошедшие выходные выписали около пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:22
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Происшествия

В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы

Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
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Армия и оружие

ВСУ за сутки шесть раз нарушили перемирие в Донбассе

iReactor 06:04
Армия и оружие

В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»

В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок.
Актуальные Новости 08:11
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
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Общество

Названы места повышенного риска заражения коронавирусом

Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
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Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в наукограде Кольцово

Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, где расположен Центр «Вектор», разрабатывающий вакцину от коронавирусной инфекции, подтвердил, что в этом пригороде Новосибирска зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец 08:05
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Общество

Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля

Губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции, введённый на Чукотке 2 апреля, до 30 апреля включительно.
Рrochukotku.ru 21:57
Общество

Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
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Общество

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
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Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
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Армия и оружие

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
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Киберспорт

Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат вчера в 12:00
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 17:14
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Кино

Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»

Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
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LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном

Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла.
NewInform вчера в 10:21
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Экономика

Министру Орешкину доложили о готовности регионов к кризису

Часть российских регионов оказалась финансово не готова к усилению борьбы с кризисом, другая часть, наоборот, выступает с инициативами и самостоятельно вводит различные льготы.
URA.Ru 20:11
Происшествия

Число жертв торнадо на юге США выросло до 26

Вместе с торнадо на юг Соединенных Штатов обрушились сильные ливни, град и последующее наводнение.
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Авто

В России автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня 02:02
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Наука

Эксперт оценил эффективность препарата «Лопинавир» при коронавирусе

Препарат "Лопинавир", который изначально применялся при терапии ВИЧ-инфекции, но был рекомендован и для лечения коронавируса, при тяжёлых формах COVID-19 оказался не эффективен, такие данные получены из Китая, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
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Общество

Почему самоизоляция это фикция и самообман, объяснил мэр Саянска

После 1-ой недели «каникул» мэр Саянска разрешил ТЦ, парикмахерским и прочим малым предприятиям работать снова, чтобы они не разорились.
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