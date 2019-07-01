Экономика
ТАССРБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%
Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
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Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.РБКвчера в 07:14
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В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
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Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
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Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля
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Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
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Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
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Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
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Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
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LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном
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Министру Орешкину доложили о готовности регионов к кризису
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Число жертв торнадо на юге США выросло до 26
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Почему самоизоляция это фикция и самообман, объяснил мэр Саянска
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