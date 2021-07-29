IT-эксперт Алексей Лукацкий предупредил пользователей РФ об опасности опросов в Facebook

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий в интервью для радио Sputnik рассказал о рисках, связанных с прохождением различных опросов в социальных сетях.