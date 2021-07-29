RT на русскомРБК: экс-структура ЮКОСа объявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрдБывшая структура группы ЮКОС - компания Yukos Capital Sarl заявила, что Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил компании в споре с Российской Федерацией компенсацию в размере 5 млрд долларов.Znak.comСуд решил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».РБКАрбитражный суд Москвы в 2006 году признал ЮКОС банкротом, компания была ликвидирована.РИА НовостиВ июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.Москва 24Читать далееСвернутьДума ТВДума ТВДождьОбщественная служба новостейАлтапрессРидусГЛАС.RUРБКГазета.RuСобеседникТелеканал RTVIЦентральная Служба НовостейРамблерAnewsForPostПятый каналИнфо24Daily StormНовый ДеньРЕН ТВПодробнее о событииГенпрокуратура обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos CapitalТАСС07:27Генпрокуратура ответила на решение арбитража по делу экс-структуры ЮКОСаРБК10:08Международный суд отказал ЮКОСу в большинстве требований к РФURA.Ru08:21В Госдуме признали неизбежными выплаты по делу ЮКОСаLenta.ru13:40ГП обжалует взыскание с России $2,6 млрд в пользу Yukos CapitalRT на русском07:24Генпрокуратура заявила об отклонении арбитражем большей части требований структуры ЮКОСаКоммерсантъ07:24Генпрокуратура: международный арбитраж отклонил большую часть требований экс-структуры ЮКОС к РоссииРИА Новости07:10Показать ещёОценить2,5KПоделиться