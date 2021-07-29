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РБК: экс-структура ЮКОСа объявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Бывшая структура группы ЮКОС - компания Yukos Capital Sarl заявила, что Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил компании в споре с Российской Федерацией компенсацию в размере 5 млрд долларов.
Znak.com
Суд решил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».
РБК
Арбитражный суд Москвы в 2006 году признал ЮКОС банкротом, компания была ликвидирована.
РИА Новости
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.
Москва 24

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