Активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в числе которых природный газ на сумму ста миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.

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С чего всё началось Газ из хранилищ Украины на ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО Комбинат «Стирол» расположен на территории непризнанной Донецкой народной республики и не работает с 2014 года. Помимо акций компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. РБК 01:36