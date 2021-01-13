РБК: газ Украины на 100 млрд рублей попал в залог в России
Активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в числе которых природный газ на сумму ста миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.В источнике
С чего всё началось
Газ из хранилищ Украины на ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО
Комбинат «Стирол» расположен на территории непризнанной Донецкой народной республики и не работает с 2014 года. Помимо акций компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem.
РБК01:36
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