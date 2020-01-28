Политика
Газета.RuРБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Согласно имеющимся данным, уход Игнатьева может состояться либо на этой, либо на следующей неделе.
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с чего всё началось
Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.РБКвчера в 21:37
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РБК: источники, близкие к администрации президента прочат отставку Игнатьева в ближайшее время
Чувашский народный сайтвчера в 21:58
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