Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

с чего всё началось

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Согласно имеющимся данным, уход Игнатьева может состояться либо на этой, либо на следующей неделе.

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

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