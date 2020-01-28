Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Согласно имеющимся данным, уход Игнатьева может состояться либо на этой, либо на следующей неделе.
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Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
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Игнатьев покинет пост главы Чувашии на фоне скандалов

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СМИ: Глава Чувашии уйдёт в отставку

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РБК: глава Чувашии покинет пост на фоне скандала

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Стало известно о скорой отставке главы Чувашии

Lenta.ruвчера в 23:14

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

РБКвчера в 21:37
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Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов

Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский.
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РИА Новости вчера в 01:25
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В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа

В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.
Дни24 вчера в 11:11
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Вести.Ru вчера в 00:47
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
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В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Политика

Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.
РБК вчера в 10:11
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«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
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Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая

Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
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Политика

В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России

Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
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Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области.
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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Чиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках

Начальник отдела организации государственных закупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский попал под уголовное преследование по подозрению в коррупции.
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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Газета.Ru 26 января в 16:41
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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