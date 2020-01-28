Политика
РБКГлава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
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с чего всё началось
Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.РБК21:37
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РБК: источники, близкие к администрации президента прочат отставку Игнатьева в ближайшее время
Чувашский народный сайт21:58
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