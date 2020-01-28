Политика

РБКРБКГлава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
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с чего всё началось

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
РБК21:37

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СМИ: глава Чувашии уйдёт в отставку

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Стало известно о скорой отставке главы Чувашии

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РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Газета.Ru22:39

РБК: источники, близкие к администрации президента прочат отставку Игнатьева в ближайшее время

Чувашский народный сайт21:58

РБК: глава Чувашии покинет пост на фоне скандала

Коммерсантъ21:57

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

РБК21:37

Глава Чувашии уйдет в отставку – СМИ

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

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В аэропорту Шереметьево отец бросил двоих детей

Отец оставил двух маленьких детей в московском аэропорту Шереметьево. Старшему мальчику семь лет, младшему — пять.
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В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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Новая неделя началась на рынке акций РФ с падения индексов.
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Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан» (террористическая организация, которая запрещена на территории России).
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Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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