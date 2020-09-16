РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года
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Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.В источнике
С чего всё началось
Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП
В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК23:00
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