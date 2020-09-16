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ТАСС
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российский госдолг через три года превысит 21% ВВП

Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований — в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.
РБК23:00
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ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

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Дедолларизация как уход от токсичной валюты

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Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

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Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае его мирного ухода

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Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае его мирного ухода
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Qualcomm не теряет надежду на продолжение сотрудничества с Huawei

Лицензию на сотрудничество с китайским производителем электроники Huawei пытается получить у правительства США американская компания Qualcomm, 11 сентября сообщило южнокорейское издание Businesskorea.
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

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Газета.Ru00:37
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
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84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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С 14 декабря 2020 действует новый порядок оформления больничных

С 14 декабря 2020 начнет применяться приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа».
Бухгалтерия.рувчера в 04:43
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