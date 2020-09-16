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ТАСС
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК23:00
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ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

ТАСС03:13
Эхо Москвы

Российский государственный долг, по оценке властей, из-за пандемии коронавируса вырастет до 21% ВВП в течение трех лет

Эхо Москвы02:33
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

РБК23:00
Коммерсантъ

Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

Коммерсантъ01:58
Московский Комсомолец

Российский госдолг в 2023 году превысит 21% ВВП

Московский Комсомолец23:57
Капитал страны

Россия погрязнет в долгах уже через три года

Капитал страны03:04
Pravda.Ru

Дедолларизация как уход от токсичной валюты

Pravda.Ru17:50

Лукашенко провел встречу с политическим активом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске во Дворце Независимости встречу с высшими должностными лицами, членами Совета Республики и депутатами Палаты представителей, а также с руководителями госорганов и организаций, представителями местной власти, руководителями СМИ.
Московский Комсомолец04:20
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.
РБК04:01

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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ВМС США направили в Черное море ещё один военный корабль

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что в Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по НАТО направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
REGNUM03:49
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