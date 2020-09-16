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ТАСС
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК23:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

ТАСС03:13
Московский Комсомолец

Российский госдолг в 2023 году превысит 21% ВВП

Московский Комсомолец23:57
Капитал страны

Россия погрязнет в долгах уже через три года

Капитал страны03:04
Коммерсантъ

Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

Коммерсантъ01:58
Эхо Москвы

Российский государственный долг, по оценке властей, из-за пандемии коронавируса вырастет до 21% ВВП в течение трех лет

Эхо Москвы02:33
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

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Pravda.Ru

Дедолларизация как уход от токсичной валюты

Pravda.Ru17:50

Участникам испытаний вакцины от коронавируса дали рекомендации

Женщинам-участницам пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рекомендовали не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Взгляд.ру02:09
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В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РБК05:00
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

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Газета.Ru00:37
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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