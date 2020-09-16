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ТАСС
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российский госдолг выйдет за предел

Lenta.ru05:55
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

РБК23:00
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

ТАСС03:13
Эхо Москвы

Российский государственный долг, по оценке властей, из-за пандемии коронавируса вырастет до 21% ВВП в течение трех лет

Эхо Москвы02:33
Коммерсантъ

Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

Коммерсантъ01:58
Московский Комсомолец

Российский госдолг в 2023 году превысит 21% ВВП

Московский Комсомолец23:57
Говорит Москва

Российский госдолг превысит 21% ВВП через три года

Говорит Москва03:17

Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.ру13:41

Минфин увеличит госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

Во время выступления на заседании Кабмина министр подчеркнул, что с учётом дополнительного увеличения государственных заимствований в переходный период Минфин собирается увеличить объём государственного долга в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП, передаёт «Прайм».
Expert.ru10:11
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Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России

В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали заявление президента этой прибалтийской республики Керсти Кальюлайд о том, что якобы "время России подходит в концу" из-за проблем в экономике и демографии.
Российская газета13:04
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Родина Москва — Спартак 1:5

Нападающий Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе московского "Спартака", футболист с первых минут начнет матч Кубка России против столичной "Родины", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости11:33

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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