Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российский госдолг выйдет за предел

Lenta.ru05:55
ТАСС

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

ТАСС03:13
РБК

Российский госдолг через три года достигнет 21,3% ВВП

РБК23:00
Коммерсантъ

Госдолг России в 2023 году превысит 21% ВВП

Коммерсантъ01:58
Московский Комсомолец

Российский госдолг в 2023 году превысит 21% ВВП

Московский Комсомолец23:57
Эхо Москвы

Российский государственный долг, по оценке властей, из-за пандемии коронавируса вырастет до 21% ВВП в течение трех лет

Эхо Москвы02:33
Pravda.Ru

Дедолларизация как уход от токсичной валюты

Pravda.Ru17:50

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде
Известия05:30
372

Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
17

Золото слабо дорожает перед объявлением итогов заседания ФРС США

Цена на золото в среду утром демонстрирует умеренный рост, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ01:49

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
543

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
90