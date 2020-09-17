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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
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ТАСС

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Российские власти вновь раздадут миллиарды государственным СМИ

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РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

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Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

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Эхо Москвы

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