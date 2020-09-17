Секрет фирмы 7

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".