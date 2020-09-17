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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
РБК00:30
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

Газета.Ru05:38
Эхо Москвы

Проект закона: Несмотря на кризис, правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ

Эхо Москвы06:32
Lenta.ru

Российские власти вновь раздадут миллиарды государственным СМИ

Lenta.ru07:47
ТАСС

РБК: на поддержку СМИ из бюджета РФ в 2021 году могут выделить почти 102,8 млрд рублей

ТАСС03:21
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
RT на русском07:23
2,5K

Принтер студента из Самары удешевит 3D-печать металлом в девять раз

Студент Самарского университета Сергей Репин получил патент на технологию, снижающую затраты на печать металлом на 3D-принтерах более чем в девять раз, по сравнению с существующими аналогами.
Российская газета03:43
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,4K

«Важные истории»: Навального разрабатывали несколько подразделений ФСБ, специализирующиеся на репрессиях

По данным издания, позже к разработке Навального подключилось еще одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), входящее в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
Дождь05:16
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