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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
РБК00:30
Подробнее о событии
Ведомости

Минфин предложил оставить финансирование госСМИ на уровне прошлого года

Ведомости06:38
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
Эхо Москвы

Проект закона: Несмотря на кризис, правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ

Эхо Москвы06:32
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
ТАСС

РБК: на поддержку СМИ из бюджета РФ в 2021 году могут выделить почти 102,8 млрд рублей

ТАСС03:21
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

Газета.Ru05:38
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Коммерсантъ05:28
3,1K

МиГ-31 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем

Российские средства контроля воздушного пространства над водами Берингова моря обнаружили два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РБК06:06
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
1,1K

В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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