Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
РБК00:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

Газета.Ru05:38
Эхо Москвы

Проект закона: Несмотря на кризис, правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ

Эхо Москвы06:32
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
ТАСС

РБК: на поддержку СМИ из бюджета РФ в 2021 году могут выделить почти 102,8 млрд рублей

ТАСС03:21
Росбалт

Власти решили поддержать государственные СМИ почти на 103 млрд рублей

Росбалт05:10
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
2,2K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
401

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
2,8K

Тимченко в девятый раз избран на пост председателя совета директоров КХЛ

Президент петербургского СКА, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости06:28

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
2,9K

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
1,5K