В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

с чего всё началось

Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года.

РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

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