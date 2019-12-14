Кино

ТАССТАССРБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года.
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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК02:01

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Коммерсантъ05:32

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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Только 8 из 68 фильмов, получивших господдержку в 2019, окупились

Дождь06:15

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РИА Новости05:55

РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

ТАСС04:33

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РБК02:01
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