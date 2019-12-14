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РИА НовостиРИА НовостиРБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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