В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

с чего всё началось

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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