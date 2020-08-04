Общество
ТАССРБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности". На эти данные обратило внимание во вторник издание РБК.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (в абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек).РБКвчера в 17:00
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Росстат: уровень бедности среди детей в РФ почти в два раза выше, чем среди взрослых
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Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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В Омской области выявлено 114 новых случаев коронавируса
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