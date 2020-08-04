По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (в абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек).

РБК 17:00