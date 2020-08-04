РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности". На эти данные обратило внимание во вторник издание РБК.В источнике
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Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (в абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек).
РБК17:00
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