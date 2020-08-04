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ТАСС
ТАСС

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности". На эти данные обратило внимание во вторник издание РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (в абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек).
РБК17:00
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URA.Ru

Каждый пятый ребенок в России живет за чертой бедности

URA.Ru17:35
ТАСС

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

ТАСС21:32
Эхо Москвы

Каждый пятый ребенок в России, по расчетам Росстата, оказался за чертой бедности

Эхо Москвы21:06
Царьград

Росстат подсчитал количество нищих детей в России, эксперты предсказали их будущее

Царьград18:58
REGNUM

Почти четверть детей в России живут в бедных семьях — Росстат

REGNUM18:07
Znak.com

Росстат: уровень бедности среди детей в РФ почти в два раза выше, чем среди взрослых

Znak.com22:39
РБК

Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

РБК17:00

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
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Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы

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Ведомости17:57

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

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Известия22:17
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

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РБКвчера в 11:59
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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