Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.

с чего всё началось

Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код. О соответствующем законопроекте ранее написала газета РБК.

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

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