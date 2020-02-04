Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код. О соответствующем законопроекте ранее написала газета РБК.
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с чего всё началось

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

РИА Новости04:33

РБК: в России коллекторы смогут представляться должникам с помощью цифровых псевдонимов

ТАСС01:42

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

РБК: Минюст разрешит коллекторам использовать «цифровые» псевдонимы

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URA.Ruвчера в 23:52

СМИ сообщили о возможной работе коллекторов под цифровыми псевдонимами

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Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Ведомостивчера в 22:34
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Фигуристка Загитова устроила скандал после выступления

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Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
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После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
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Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa 01:24
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
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Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
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Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
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Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира

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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue

Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
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Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
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Москвичей приглашают на бесплатную диагностику шести видов рака

Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
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