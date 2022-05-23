Газета.RuРБК: менеджеры стали чаще покупать билет в один конец при вылете из РоссииВ марте—апреле 2022 года резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты.РБКВ марте доля билетов «в один конец» достигла 70%, в апреле — 47%.РБКУправляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова называет рост спроса на билеты «в один конец» косвенным подтверждением релокации сотрудников.РБКПо данным аналитиков компании, в марте-апреле самыми популярными странами, куда оформлялись заказы без обратных билетов, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.66.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЮгополис66.ruНовые ИзвестияЦарьградГлавный региональныйТульская служба новостейРосбалтВятка-На-СетиРБКСобака.ruСоциальные новостиНовый ДеньПодробнее о событии«Аэроклуб»: в апреле доля билетов за границу в один конец достигла 70 процентовLenta.ru04:37Менеджеры стали чаще отказываться от покупки обратных билетов после вылета из РоссииРБК00:30Самое цитируемоеРБК: менеджеры стали чаще покупать билет в один конец при вылете из РоссииГазета.Ru03:08РБК: количество авиабилетов за рубеж в один конец в марте-апреле достигло 70%News.ru02:00Доля проданных в России авиабилетов за рубеж «в один конец» достигла 70%Forbes01:52Россияне начали скупать авиабилеты за рубеж «в один конец»Московский Комсомолец01:32РБК: россияне стали реже покупать обратные билеты в РФURA.Ru03:07Показать ещёОценить684Поделиться