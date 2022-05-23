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РБК: менеджеры стали чаще покупать билет в один конец при вылете из России

В марте—апреле 2022 года резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты.
РБК
В марте доля билетов «в один конец» достигла 70%, в апреле — 47%.
РБК
Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова называет рост спроса на билеты «в один конец» косвенным подтверждением релокации сотрудников.
РБК
По данным аналитиков компании, в марте-апреле самыми популярными странами, куда оформлялись заказы без обратных билетов, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.
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Подробнее о событии

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