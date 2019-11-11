Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

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Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.

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