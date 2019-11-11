Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли кипрского холдинга

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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