Оборудование уже стоит в Екатеринбурге, сейчас его устанавливают в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах, говорят два собеседника РБК в разных операторах связи и непосредственный участник пилотного проекта на Урале.

с чего всё началось

Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ. Оборудование для ДЦОА, уточняют источники издания, поставляет "РДП.ру" (на 15% принадлежит "Ростелекому").

РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета

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