Как идет тестирование Во вторник, 24 сентября, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в конце сентября — начале октября начнется тестирование оборудования для изоляции Рунета на случай угроз: "В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи".

с чего всё началось

Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ. Оборудование для ДЦОА, уточняют источники издания, поставляет "РДП.ру" (на 15% принадлежит "Ростелекому").

РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета

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