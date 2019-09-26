Технологии
Екатеринбург в интернетеНа Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI. Оборудование для проекта было предоставлено компанией "РДП.РУ". Отмечается, что пока меры касаются лишь обычного "стационарного Интернета", мобильную Сеть они не затрагивают.
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с чего всё началось
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).РБКвчера в 12:22
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РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России
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РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
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