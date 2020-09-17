Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

Правительство РФ планирует направить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей из бюджета. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома

РИА Новости19:49
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
Комсомольская правда

На реконструкцию Белого дома направят более пяти миллиардов рублей

Комсомольская правда19:48

Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал, кого считает лучшим бойцом мира в своём дивизионе, а также дал прогноз на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в котором встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.
RT на русскомвчера в 13:30
1

США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Lenta.ruвчера в 13:14
1

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В тексте документа говорится, что Европарламент отказывается признавать итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства.
Газета.Ruвчера в 08:57
328

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

Суд признал банкротом владельца новосибирского аквапарка «ВДТ Строй»

По состоянию на 31 декабря 2019 года остаточная стоимость основных средств ООО "ВДТ Строй", которые на 98,2% представлены зданиями аквапарка и газовой котельной, равнялась 2,46 млрд рублей.
Интерфакс - Россиявчера в 03:49

В России завершили испытания вертолета Ка-52К «Катран»

Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, сообщил РИА "Новости" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.
Газета.Ruвчера в 04:35
82