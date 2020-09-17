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ТАСС
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

Правительство РФ планирует направить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей из бюджета. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Комсомольская правда

На реконструкцию Белого дома направят более пяти миллиардов рублей

Комсомольская правда19:48
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома

РИА Новости19:49
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

В Пентагоне сравнили кибератаки с оружием массового поражения

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РЕН ТВ18:46

В ЕАО завели уголовное дело на врио директора школы в ЕАО за хищение 2,5 млн руб

СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завел уголовное дело в отношении и.о. директора средней школы села Дежнево по признакам злоупотребления должностными полномочиями.
SM News Биробиджанвчера в 05:31

В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

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РИА Новости18:11

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Popcornnews.ru17:30
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Суд признал банкротом владельца новосибирского аквапарка «ВДТ Строй»

По состоянию на 31 декабря 2019 года остаточная стоимость основных средств ООО "ВДТ Строй", которые на 98,2% представлены зданиями аквапарка и газовой котельной, равнялась 2,46 млрд рублей.
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Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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