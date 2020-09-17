Народные новости 11

Правительство РФ планирует направить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей из бюджета. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.