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ТАСС
ТАСС 

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

Правительство РФ планирует направить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей из бюджета. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома

РИА Новости19:49
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Газета.Ruвчера в 05:32
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В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта.
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

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Газета.Ruвчера в 03:57
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Новый Веквчера в 04:04
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ТК Звездавчера в 08:49