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ТАСС
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

Правительство РФ планирует направить на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной 5,27 млрд рублей из бюджета. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:09
RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
РИА Новости

РБК: на реконструкцию «Белого дома» направят более пяти миллиардов рублей

РИА Новости19:49

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.
Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся
Вести.Ruвчера в 09:58
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Гребень паводка в бассейне Амура переходит из ЕАО в Хабаровский край

Пресс-служба Восточного военного округа, чьи отряды помогают бороться со стихией, сообщила, что поток через дамбу удалось остановить с помощью гидрозащитных сооружений из мешков с песков длиной около 3 км. Тем временем гребень паводка в бассейне Амура достиг Хабаровского края.
Коммерсантъвчера в 06:59

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,8K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».
RT на русском23:33
5

Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10

Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
REGNUM23:00