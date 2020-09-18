Смотрите также

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Самку китовой акулы признали самой большой в мире рыбой

В Совфеде оценили выдвижение Навального на Нобелевскую премию

ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море

Apple презентовала новое обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Захарова пообещала ответить на санкции против РФ из-за Навального

Sony запустила предзаказы на PlayStation 5

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет