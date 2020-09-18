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Известия

На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей

Бюджет проектирования и реконструкции здания российского Дома правительства составит 5,27 млрд рублей, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что работы будут проводиться поэтапно.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния «Белого дома»

РИА Новости19:49
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28

Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
REGNUM23:00

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газетавчера в 05:45
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Лев Лещенко — о вылете «Динамо»: «Наш футбол достиг дна»

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко поделился эмоциями после поражения бело-голубых от тбилисского «Локомотива» (1:2) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
BetOn17:06

Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиставчера в 11:33
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году

Правительство РФ в следующем году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".
ТАССвчера в 04:45
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