Общество
РИА НовостиРБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей
На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает РБК. Пресс-служба правительства рассказала изданию о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия.
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с чего всё началось
Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).РБКвчера в 17:00
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Главам девяти стран в Гарвардском университете была присуждена Шнобелевская премия за научные достижения с сомнительной ценностью в номинации «Медицинское образование».
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Политика
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Общественная служба новостей вчера в 23:00
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Экономика
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Врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала осенью постепенно приучать себя укладываться спать пораньше - в 9-10 часов вечера.
Российская газета 01:36