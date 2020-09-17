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РИА Новости
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает РБК. Пресс-служба правительства рассказала изданию о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК

РБК00:42
Lenta.ru

Протечки в российском Доме правительства показали на видео

Lenta.ru01:24
Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:09
Комсомольская правда

Видео протечки в российском Доме правительства опубликовали в сети

Комсомольская правда01:56
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

РИА Новости19:49
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы

Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы Арбитражный суд отказал прокуратуре Москвы, требовавшей приостановить строительство ЖК "Фестиваль парк-2" на севере столицы.
Коммерсантъ02:08
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Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Ведомости01:06
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