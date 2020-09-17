Маленькие секреты Samsung Wireless Charger Trio. Устройство для одновременной зарядки трёх устройств в подробностях

Samsung Wireless Charger Trio имеет шесть зарядных катушек и может заряжать телефоны Samsung при мощности до 9 Вт. Устройство сможет заряжать и другие устройства с поддержкой Qi, но мощность будет ограничена 5 Вт. Смартфоны Apple смогут заряжаться при мощности до 7,5 Вт. У Samsung Wireless Charger Trio есть встроенные светодиодные индикаторы, которые показывают статус их зарядки.