Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют направить 5,27 миллиарда рублей, сообщает РБК. Пресс-служба правительства рассказала изданию о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Видео протечки в российском Доме правительства опубликовали в сети

Комсомольская правда01:56
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:09
РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК

РБК00:42
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

РИА Новости19:49
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Протечки в российском Доме правительства показали на видео

Lenta.ru01:24

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Газета.Ruвчера в 05:32
380

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известиявчера в 04:53
4K

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
239

Маленькие секреты Samsung Wireless Charger Trio. Устройство для одновременной зарядки трёх устройств в подробностях

Samsung Wireless Charger Trio имеет шесть зарядных катушек и может заряжать телефоны Samsung при мощности до 9 Вт. Устройство сможет заряжать и другие устройства с поддержкой Qi, но мощность будет ограничена 5 Вт. Смартфоны Apple смогут заряжаться при мощности до 7,5 Вт. У Samsung Wireless Charger Trio есть встроенные светодиодные индикаторы, которые показывают статус их зарядки.
iXBT.com02:35

Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Ведомостивчера в 13:07
313

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
371

Роспотребнадзор допустил сезонный характер коронавируса

«Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — говорится в сообщении.
ФАН02:20
12

Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Ведомости01:06
301