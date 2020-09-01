РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек
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Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.В источнике
С чего всё началось
Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет
Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
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