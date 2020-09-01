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РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
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