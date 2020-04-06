Коронавирус
РИА НовостиРБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год.
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с чего всё началось
В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.РБК17:00
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Общество
Boeing продлила приостановку работы предприятий в штате Вашингтон
Американская компания Boeing на неопределенный срок продлила приостановку производства на предприятиях в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса, следует из заявления.
Экономика
Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
Общество
Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус
Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство
Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Общество
На Среднем Урале дали послабления бизнесу
В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
Здоровье
Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса
Дешёвое старое средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
Авто
В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus
1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Экономика
Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу
Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
Политика
Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»
Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
Экономика
Коронавирус. Алексей Антонов дал оценку письму бизнесменов
Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов прокомментировал коллективное обращение саратовских предпринимателей к премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Здоровье
Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу
В настоящий момент омский региональный фонд поддержки предпринимательства запустил "горячую" линию.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
Происшествия
В Приамурье на самоизоляцию ушли почти 1500 человек
В Амурской области на самоизоляции по месту проживания находятся 1439 человек, все они недавно были в других странах.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.