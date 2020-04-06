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В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год.
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Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.
РБК17:00

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Названы регионы России с самыми высокими тратами на еду

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РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

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Названы регионы России с самыми высокими расходами на еду

Газета.Ru21:30

Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

РБК17:00
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Boeing продлила приостановку работы предприятий в штате Вашингтон

Американская компания Boeing на неопределенный срок продлила приостановку производства на предприятиях в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса, следует из заявления.
РИА Новости 19:19
Экономика

Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
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Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
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Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

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REGNUM 04:01
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В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
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Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

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РИА Новости 18:52
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В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 9%

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
РИА Новости 18:50
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство

Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.
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Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

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На Среднем Урале дали послабления бизнесу

В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
Российская газета 12:15
Здоровье

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Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
ТАСС 21:52
Здоровье

Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса

Дешёвое старое средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
News.ru 19:50
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Здоровье

Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
Московский Комсомолец 18:01
Авто

В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
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Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 15:35
Экономика

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
REGNUM 05:43
Политика

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru 19:36
Экономика

Коронавирус. Алексей Антонов дал оценку письму бизнесменов

Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов прокомментировал коллективное обращение саратовских предпринимателей к премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Взгляд-инфо 12:51
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Здоровье

Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу

В настоящий момент омский региональный фонд поддержки предпринимательства запустил "горячую" линию.
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Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Происшествия

В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:42
Происшествия

В Приамурье на самоизоляцию ушли почти 1500 человек

В Амурской области на самоизоляции по месту проживания находятся 1439 человек, все они недавно были в других странах.
Российская газета 03 апреля в 01:13
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
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