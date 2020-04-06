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В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год.
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Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.
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Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

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Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

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Московский Комсомолец вчера в 20:15
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Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
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Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

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В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус

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Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

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