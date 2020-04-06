Коронавирус
РИА НовостиРБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год.
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В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.РБКвчера в 17:00
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Самая высокая доля расходов на еду зафиксирована в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке
Эхо Москвывчера в 20:04
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