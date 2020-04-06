Коронавирус

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В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год.
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Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.
РБКвчера в 17:00

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Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

ТАССвчера в 23:41

Названы регионы России с самыми высокими тратами на еду

RT на русскомвчера в 21:47

Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

Коммерсантъвчера в 20:08

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Самая высокая доля расходов на еду зафиксирована в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке

Эхо Москвывчера в 20:04

Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Lenta.ruвчера в 19:46

Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

РБКвчера в 17:00
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Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
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Под Саратовом обнаружен скелет человека

REGNUM 01:01
Общество

Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

REGNUM вчера в 16:16
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Mail.ru Group перезапускает мессенджер ICQ

Mail.ru Group выпустит новый ICQ New — на базе одного из старейших мессенджеров России.
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Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
Технологии

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Интерфакс вчера в 23:29
Общество

Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС вчера в 17:24
Здоровье

Итальянский врач предупредил, что коронавирус поражает все органы

Коронавирусная инфекция затрагивает не только легкие, но и все органы человека.
ФАН вчера в 08:02
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия 04 апреля в 16:23
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
Известия вчера в 23:23
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета 03 апреля в 09:21
Общество

Жителей Дальнего Востока вывезут из Сеула ночью 7 апреля

Авиакомпания «Аврора» ночью 7 апреля вывезет жителей Дальнего Востока, застрявших в Сеуле в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:52
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

RT на русском вчера в 02:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество

Коронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров

Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению.
REGNUM вчера в 23:15
Футбол

Милевский: странно, что в Белоруссии продолжают играть в футбол

Газета.Ru вчера в 20:45
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
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«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ

Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Metaratings 03 апреля в 13:50
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru вчера в 07:18
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Рассекречено число камер у iPhone 12

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Челябинское Заксобрание утвердило кандидатуру нового омбудсмена

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Здоровье

В Омске коронавирусом заболел ребенок: на карантине сидит весь подъезд

Горожане, которые не покидали страну вынуждены сдавать анализы на коронавирус и сидеть на карантине.
Город55.ру вчера в 13:09
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В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
ТАСС вчера в 17:52
Экономика

Перечислены меры поддержки столичного бизнеса

Первый пакет мер поддержки бизнеса был принят 24 марта.
Вечерняя Москва 00:56
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