Будьте в Плюсе

РБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоценен

Этому поспособствует оживление спроса, контроль над инфляцией, восстановление промышленности и инвестиций, пишет РБК со ссылкой на экспертов.
ФАН
Оптимизма добавляют свежие официальные данные по российской экономике.
Московский Комсомолец
Негативное влияние западных санкций на экономику России было переоценено, считают власти и экономисты.
Московский Комсомолец
По мнению вице-премьера Андрея Белоусова, в следующем году страна может достичь 0,6–0,8 процента снижения ВВП.
ФАН

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РБК: негативный эффект санкций на ВВП России оказался переоценен
Yakutsk.ru22:06
РБК: западные санкции не приведут к значительному падению ВВП России
Политика Сегодня20:19
Негативный эффект санкций на экономику РФ оказался переоценен
В Татарстане18:50
РБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоценен
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Эксперты: влияние санкций на экономику России переоценили
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Мэр Снигиревки: все морги Николаева переполнены после провала контрнаступления ВСУ

Все городские морги в Николаеве переполнены после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru23:03

Посольство России призвало США прекратить кампанию против российских СМИ

Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить пропагандистские кампании против российских СМИ.
RT на русском00:03

Экс-разведчик Риттер: Зеленский начал наступление для создания имиджа сильной Украины

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку наступления для создания имиджа якобы сильной Украины.
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РБК: зампред ЦБ Тулин заявил о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые

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Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
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Врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова в интервью изданию "Прайм", стремительное изменение веса может означать наличие серьезных проблеем со здоровьем.
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Американец создал картину с помощью нейросети и победил в художественном конкурсе

На конкурсе изобразительных искусств в Колорадо победил участник с картиной, созданной при помощи нейросети Midjouney.
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Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину можно расценивать, как активацию пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса.
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