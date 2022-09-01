ФАНРБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоцененЭтому поспособствует оживление спроса, контроль над инфляцией, восстановление промышленности и инвестиций, пишет РБК со ссылкой на экспертов.ФАНОптимизма добавляют свежие официальные данные по российской экономике.Московский КомсомолецНегативное влияние западных санкций на экономику России было переоценено, считают власти и экономисты.Московский КомсомолецПо мнению вице-премьера Андрея Белоусова, в следующем году страна может достичь 0,6–0,8 процента снижения ВВП.ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНВ ТатарстанеПолитика СегодняYakutsk.ruПодробнее о событииРБК: негативный эффект санкций на ВВП России оказался переоцененYakutsk.ru22:06РБК: западные санкции не приведут к значительному падению ВВП РоссииПолитика Сегодня20:19Негативный эффект санкций на экономику РФ оказался переоцененВ Татарстане18:50РБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоцененФАН19:20Эксперты: влияние санкций на экономику России переоценилиМосковский Комсомолец17:50Показать ещёОценитьПоделиться