Экономика
КоммерсантъРБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП
Основная причина отказов в проведении операций — необходимость дополнительного согласия на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов, сообщает РБК.
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Клиенты банков пожаловались на неудачные попытки переводов в Сбербанк через систему быстрых платежей
Все новости (Нижний Тагил)00:53
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Происшествия
Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
Аргументы недели 00:49
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru вчера в 12:21
Экономика
Назван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года.
Lenta.ru 00:06
Политика
Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян
"Прошу правительство обстоятельно все это проработать, и если действительно сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", - сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости вчера в 09:44
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Общество
Законопроект «Единой России» об удаленной работе внесут в Госдуму
16 июня в Госдуму будет внесен законопроект "Единой России" об удаленной работе.
Вести.Ru вчера в 22:23
Общество
В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников
В России создается новый пистолет скрытого ношения калибра 9х19 мм для оперативников.
Известия вчера в 21:09
Происшествия
Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских
РБК вчера в 20:03
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet.
АвтоВзгляд вчера в 05:36
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу Полу Уилану, осужденному в России за шпионаж, и потребовал его немедленного освобождения.
BFM.ru вчера в 09:05
Здоровье
В Самарской области количество случаев пневмонии выросло на 24%
Каждый второй заболевший коронавирусной инфекцией в Самарской области уже выздоровел и выписан из лечебного учреждения.
ГТРК Самара вчера в 08:34
Общество
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
РИА Новости вчера в 21:21
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Игры
Xbox на примере Cyberpunk 2077 объяснила работу функции Smart Delivery
Вашингтон, 16 июня 2020, 06:49 — REGNUM Xbox на примере игры Cyberpunk 2077 подробно объяснила, как будет работать новая функция Smart Delivery.
REGNUM вчера в 23:49
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса
В воскресенье в Пекине, по данным правительства, протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
RuNews24.ru вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина
Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00