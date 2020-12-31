Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL, которая должна была сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» после завершения его строительства, отказалась делать это после введения США новых санкций в отношении проекта, сообщает РБК со ссылкой на заявление организации.

С чего всё началось Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2» Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV. РБК вчера в 10:59