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РБК: норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2»

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL, которая должна была сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» после завершения его строительства, отказалась делать это после введения США новых санкций в отношении проекта, сообщает РБК со ссылкой на заявление организации.В источнике
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РБК

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.
РБКвчера в 10:59
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Комсомольская правда

Эксперт прокомментировал отказ норвежской компании от сертификации «Северного потока-2»

Комсомольская правда01:56
Эхо Москвы

Норвежская компания отказалась сертифицировать российский газопровод «Северный поток-2» из-за американских санкций

Эхо Москвы22:02
РБК

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

РБКвчера в 10:59
Lenta.ru

Назван способ выйти из ситуации с сертификацией «Северного потока-2»

Lenta.ru21:26
РИА Новости

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 15:27
RT на русском

Эксперт оценил отказ норвежской компании от сертификации «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 13:46
Московский Комсомолец

Аналитик предложил решение проблемы сертификации Северного потока — 2

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Газета.Ruвчера в 11:17